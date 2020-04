Raccolta derrate alimentari di Confartigianato con l’aiuto di Caritas

Confartigianato Imprese Catanzaro sta promuovendo una raccolta di derrate alimentari e prodotti di prima necessità da destinare a quanti avranno bisogno di attingere all’apporto di questi beni.

Un’iniziativa particolare perché l’appello alla solidarietà è rivolto ai produttori della provincia, associati e non all’Associazione degli artigiani. La raccolta viene lanciata su iniziativa del vice presidente provinciale, Giuseppe Macrì, ed è stata condivisa dal presidente Enzo Bifano e dal segretario provinciale Raffaele Mostaccioli, in seguito ad una recente riunione svolta in videoconferenza.

A farsi carico della raccolta e della distribuzione dei pacchi alimentari attraverso l’importante e fondamentale rete della solidarietà costituita dalle parrocchie sarà la Caritas diocesana con cui Confartigianato Catanzaro ha raggiunto un apposito accordo. Appena lanciata, l’iniziativa ha già registrato l’adesione della Aiello Bio Srl che donerà nei prossimi giorni 2000 confezioni di marmellata.

Confartigianato Catanzaro auspica che siano in molti pronti a seguire l’esempio di questa azienda, dimostrando concretamente vicinanza a quanti hanno bisogno. Informazioni e chiarimenti sono disponibili contattando la sede, e sul sito di Confartigianato Catanzaro.