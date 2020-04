Covid. Gom: un altro decesso, positivi anche due infermieri di malattie infettive

Due infermieri professionali in servizio presso l’Unità Operativa di Malattie Infettive del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria sono risultati positivi al Covid19. La conferma arriva direttamente dalla Direzione Aziendale del “Bianchi Melacrino Morelli” tramite il consueto bollettino diramato ogni giorno in tarda serata.

Il Gom fa sapere inoltre che sempre nella giornata di ieri sono state sottoposte allo screening per il coronavirus 196 persone e che sono risultati positivi solo i due operatori sanitari.

Intanto i pazienti ricoverati nell’ospedale della città dello Stretto sono attualmente 41, di questi 36 sono assistiti nella degenza ordinaria e cinque nella Terapia Intensiva.

Vengono confermati undici guariti e dimessi ma anche e purtroppo altrettanti decessi, un altro in più rispetto a quanto già reso noto ieri dal bollettino regionale delle ore 17 (QUI) e che aggiorna tristemente l’elenco delle morti per o con covid avvenute in Calabria dall’inizio dell’epidemia, e che arriva con quest’ultima ad un complessivo di 42 (QUI).