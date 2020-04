Fuoco divampa in casa di extracomunitari: ustionata una bimba, il papà intossicato

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una bambina ustionata, il papà intossicato dal fumo ed entrambe trasportati in ospedale dai sanitari del 118. È questo, per ora, il bilancio di un incendio che ha interessato un’abitazione in via Boccaccio a Sambiase di Lamezia Terme.

Il fuoco che ha interessato l’immobile, che si sviluppa su tre livelli ed abitato da nove extracomunitari, ha completamente distrutto l’ultimo piano provocando anche il cedimento del tetto.

A parte la bimba ed il padre rimasti feriti, gli altri occupanti sono invece riusciti ad abbandonare lo stabile e a mettersi in salvo senza conseguenze.

Sul posto sono presenti nove unità del distaccamento lametino dei Vigili del Fuoco con il supporto di un’autobotte ed un’autoscala inviata dalla sede centrale. Intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.