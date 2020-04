Omicidio a Paravati: fermato il cugino della vittima, s’indaga sul movente

Ci sarebbe già un fermo nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Francesco Palmieri, il giovane di Paravati, frazione di Mileto, ucciso nella serata di ieri con un colpo d’arma da fuoco alla testa (QUI).

La Procura di Vibo ha infatti sottoposto a fermo una persona del posto, le cui generalità non sono state ancora rese note, ma che sarebbe il cugino della vittima. L’accusa contestatagli dagli inquirenti è quella di omicidio.

Intanto è ancora poco chiaro il contesto in cui è maturato il delitto. Per tutta la giornata di oggi i Carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno interrogato diverse persone e, alla presenza del procuratore capo Camillo Falvo e del sostituto Concettina Iannazzo, sarebbe stato ascoltato per diverse ore il principale sospettato, poi sottoposto a fermo per gravi indizi di colpevolezza.

Le indagini, comunque, vanno avanti per capire se nell’omicidio siano coinvolte altre persone e, soprattutto, per cercare di individuare il movente, che si sospetta possa essere da ricercare nell’ambito dello spaccio di droga a Mileto e dintorni.

Secondo le prime ipotesi investigative il delitto sarebbe stata causato da un piccolo debito non saldato, ma su questo punto c’è ancora il massimo riserbo da parte degli investigatori.

Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero altre posizioni e l’indagine promette ulteriori sviluppi già nelle prossime ore.