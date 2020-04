Covid. Asp Crotone: 109 i casi accertati, 1330 le persone in isolamento

Sette persone in più, rispetto a ieri, risultano positive al Covid 19 sul territorio provinciale di Crotone. Il dato è stato fornito da qualche minuto dall’Asp locale e va ad integrare il bollettino ufficiale diramato alle 17 dalla Regione Calabria (QUI).

L’azienda sanitaria pitagorica, ricomprendendo nel suo di bollettino tutti i casi accertati sul territorio, anche se ospedalizzati in altre strutture regionali, come a Catanzaro nel caso di specie (ma di cui e comunque non fornisce i dati per il secondo giorno consecutivo), segnala un totale ad oggi 109 casi di infezione, dei quali 21 si trovano ricoverati presso il San Giovanni di Dio del capoluogo (e assistiti presso il reparto Covid19/Malattie Infettive) e 77 in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare.

Le attività di sorveglianza sanitaria vengono effettuate regolarmente sul territorio su 1.330 persone che sono state a stretto contatto con soggetti risultati positivi al coronavirus.