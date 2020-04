Covid. Il bollettino: finita la tregua? 22 i casi in più, deceduti superano i quaranta

Dopo un paio di giorni in cui l’andamento dei contagi da Covid in Calabria sembrava lentamente avviarsi ad un ribasso, i dati forniti questa sera dal consueto bollettino della Regione Calabria segnano di nuovo un incremento più ampio, di 22 nuovi positivi, poco più del doppio rispetto a ieri, quando erano stati una decina (QUI).

Il totale ad oggi dei pazienti affetti da coronavirus, dunque, arriva a 691, su un complessivo di 9.304 tamponi eseguiti su altrettante persone (8343 quelli risultati negativi).

I contagi aumentano, insomma, in quasi tutte le province calabresi, quattro su cinque e ad esclusione di quella crotonese che riporta un valore zero a quest’oggi.

Anche il numero dei decessi cresce, sebbene di una sola persona rispetto al giorno prima e dopo due morti confermate nel catanzarese ed un'altra nel cosentino, per un complessivo dall’inizio dell’epidemia che arriva purtroppo a 41 (QUI). Sempre rispetto a ieri si aggiungono anche due guariti che finora, in totale, sono così 23.

Quanto alla suddivisione dei casi nelle singole province - salvo restando sempre il principio del luogo di ricovero e non di provenienza effettiva dei casi adottato dalla stessa Regione - è sempre Reggio Calabria a registrare il numero più alto di positivi, 207 (ovvero 6 in più rispetto a ieri). Di questi, 35 sono ricoverati in reparto; 6 in rianimazione; 145 in isolamento domiciliare; 11 i guariti e 10 i deceduti.

A Cosenza i Covid sono in tutto 192 (5 in più di ieri): 57 in reparto; 2 in rianimazione; 118 in isolamento domiciliare; 3 guariti e 12 deceduti.

A Catanzaro si arriva a 162 casi (9 in più rispetto a ieri, 6 escludendo però i due pazienti trasferiti da Bergamo): 46 in reparto; 9 in rianimazione; 84 in isolamento domiciliare; 9 guariti; 14 deceduti.

Nessun nuovo Covid a Crotone, come già anticipato stamani (QUI), che si ferma a 90: 21 in reparto; 65 in isolamento domiciliare e 4 deceduti.

Infine, dopo tre giorni di segno negativo, tornano a crescere i positivi accertati a Vibo Valentia, 40 ad oggi (4 in più da ieri) e di cui 4 in reparto; 2 in rianimazione; 33 in isolamento domiciliare e 1 deceduto

Le persone attualmente in quarantena volontaria sono 9293 in tutta la Calabria e così distribuite: 3134 a Reggio Calabria; 3055 a Cosenza; 1326 a Crotone; 1203 a Catanzaro e 575 a Vibo Valentia.

Infine, 12814 quelle giunte nella nostra regione e che si sono registrate sul sito dell’ente. Nei conteggi non sono compresi i casi di contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati inviata alla Protezione Civile Nazionale.