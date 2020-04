2 aprile: San Francesco di Paola si festeggia in streaming

La Calabria tutta e in particolar modo la città di Paola si trovano oggi, 2 aprile, a festeggiare San Francesco seppur in un modo diverso.

Per via dell’emergenza da Coronavirus, non ci saranno affollamenti di persone presso il santuario e non si terrà la tradizionale consegna delle chiavi della Città al Santo patrono ma non saltano le celebrazioni liturgiche previste per oggi, giovedì 2 e sabato 4 aprile, che si potranno seguire in diretta streaming su Facebook.

Dunque un festeggiamento che cambia ed è “al passo con i tempi” quello di quest’anno per la commemorazione del 513esimo anniversario del pio transito di San Francesco di Paola, protettore della Calabria e della gente di mare, e per l’atto di affidamento all’Achiropita.

In particolare, sulla pagina Santuario di San Francesco di Paola si potrà seguire dalle ore 18 di oggi, giovedì 2 aprile, la diretta dell’atto di affidamento a San Francesco.

Sabato 4 aprile, dalle ore 21, si terra invece la diretta dalla Cattedrale per l’atto di affidamento a Maria Santissima Achiropita da parte dell’Arcivescovo Mons. Giuseppe Satriano.