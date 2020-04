Covid. Pugliese-Ciaccio: un’altra vittima, dieci i nuovi positivi tra Catanzaro e Vibo

Un’altra persona deceduta, che era ricoverata in terapia intensiva, e dieci nuovi casi di Covid nell’area centrale della regione. A renderlo noto, nel consueto bollettino di mezzogiorno, l’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, uno dei tre laboratori che effettuano i test in Calabria.

In totale nel centro ospedaliero sono giunti da ieri ad oggi 210 tamponi (ne sono ancora in corso altri 38), 185 provenienti dalla provincia di Catanzaro, 4 da quella di Crotone e 21 di Vibo Valentia. Di questi ne sono risultati positivi sei del catanzarese (cinque erano però già noti) e quattro del vibonese. Nessuno, invece, di quelli del crotonese.

Al momento nel Pugliese-Ciaccio risultano ricoverati 16 pazienti in malattie infettive, di cui quattro giunti nelle ultime 24 ore; mentre in terapia intensiva ce ne sono cinque. Due invece i pazienti guariti e altrettanti trasferiti in terapia intensiva.