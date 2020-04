Svaligiano un negozio e tentano la fuga: denunciati due giovani stranieri

Aiutati dall’oscurità della notte e dal disertamento causato dall’epidemia da Covid-19 hanno cercato di piazzare un furto in un negozio di Gioia Tauro e poi fuggire ma sono stati ritracciati e denunciati.

Protagonisti della vicenda due giovani ospiti della tendopoli di San Ferdinando che non sono sfuggiti ai Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia cittadina, continuamente presenti sul territorio per garantire sicurezza ed evitare sciacallaggio nell’attuale situazione emergenziale.

I FATTI

Come dicevamo, i fatti si sono svolti nel corso della scorsa notte: i due, notando il negozio aperto e senza personale in una via di Gioia Tauro, si sono intrufolati all’interno e, usando due valigie, hanno fatto “rifornimento” di merce varia.

Prontamente allertati, sul posto si sono precipitati i carabinieri che hanno individuato nella parte retrostante dell’esercizio commerciale - nascosto tra alcune auto - un 31enne maliano, domiciliato nella tendopoli.

Grazie alla tempestiva visione delle telecamere, gli uomini dell’Arma sono riusciti ad individuare anche l’altro complice, un suo connazionale 32enne, che è stato fermato in una via adiacente all’esercizio commerciale. Per entrambi i ragazzi inevitabile è scattata dunque la denuncia all’autorità giudiziaria.