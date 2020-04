Maltempo a Cassano, crolla argine del Raganello: fondi agricoli isolati

Criticità per il torrente Raganello in località Le Venicelle. A seguito del maltempo del 25 e 26 marzo scorsi (QUI), l’argine destro ha leggermente ceduto a seguito dell’erosione di un tratto di circa 200 metri, da qui il pericolo di ulteriori crolli.

La sponda destra, infatti, per la velocità della corrente ha subito delle forti erosioni e in alcuni punti è addirittura crollata quasi completamente, causando l’interruzione di una strada comunale di accesso ad alcuni fondi.

La strada interessata, ha informato il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso, in attesa di un immediato ripristino, è stata temporaneamente inibita al traffico con uno sbarramento effettuato con un cumulo di terreno.

Gli interventi urgenti da fare sono il ripristino del rilevato arginale e della strada per il tratto eroso, la centralizzazione della corrente per allontanare, per quanto possibile, il deflusso delle acque dagli argini anche con basse portate e la realizzazione delle opere di difesa spondale.

Il primo cittadino ha chiesto di provvedere a un celere intervento, anche perché, ha sottolineato, la strada adiacente, detta “d’argine”, risulta essere l’unica via d’accesso a numerosi appezzamenti di terreno della zona agricola molto produttiva.

Il tutto è emerso dopo un sopralluogo eseguito da parte dell’ingegnere Luigi Serra Cassano, responsabile dell’Area Tecnica, e dell’architetto Anna Maria Aiello, responsabile della Polizia Locale, che hanno relazionato in merito all’amministrazione locale.