Isola, il presidente Rizzo: “Spazzatura abbandonata in giro per la città”

Spazzatura abbandonata per strada a Isola Capo Rizzuto, nonostante il decreto anti covid. Così il presidente del consiglio comunale Luigi Rizzo, ha deciso di denunciare il fatto. Ha infatti mostrato ai concittadini la discarica a cielo aperto in pieno centro.

“Nonostante l’emergenza Coronavirus e i divieti di uscire di casa senza validi motivi -scrive Rizzo - c’è chi si prende il rischio di uscire per inquinare il proprio territorio, pensavamo che con le ristrettezze imposte dal governo quei pochi rimasti a non differenziare avrebbero imparato, visto che passiamo casa per casa a ritirare l’immondizia, invece si continua a non capire ne l’importanza di restare in casa ne quella di non inquinare”.

Ricorda quindi che “chi viene beccato a gettare rifiuti in questo momento andrà incontro a due pesanti sanzioni, oltre al rischio di altrettante denunce, la prima per violazione del decreto governativo senza validi motivi e la seconda per abbandono di rifiuti. Sottolineo che in entrambi i casi si rischia una sanzione fino tre mila euro, che moltiplicata per doppia infrazione potrebbe arrivare a sei mila. E in questo momento non faremo sconti per chi continuare ad uscire per commettere altre infrazioni. Restate a casa e imparate a differenziare”.