Piantagione di marijuana nel reggino, arrestato 55enne: per i militari era lui a “curarla”

Nel luglio dell’anno scorso, durante un rastrellamento in contrada Iucarello di San Giovanni di Gerace, i carabinieri scoprirono una piantagione di marijuana composta da circa 475 piante alte ciascuna tra il mezzo metro ed il metro e ottanta, attrezzata anche con un sistema di tubi in polietilene e rubinetti del tipo cosiddetto “goccia a goccia”.

Dopo il ritrovamento sono state avviate le indagini per risalire al responsabile della coltivazione ed oggi, al termine delle investigazioni, i militari della stazione di Caulonia Marina e i loro colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, ritengono di averlo identificato in un 55enne del posto, Giuseppe De Velli, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti.

Secondo gli investigatori sarebbe stato lui, dunque, a prendersi cura della piantagione occupandosi della concimazione, dell’irrigazione ed della coltivazione.

Per il 55enne, quindi, è scattato l’arresto eseguito oggi dai carabinieri che hanno applicato a suo carico la misura cautelare dei domiciliari su ordine del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Locri.