Omicidio in centro a Paravati, 27enne ammazzato con un colpo alla testa

Un 27enne di Paravati nel vibonese, è strato ucciso nella tarda serata nella zona vecchia della frazione di Mileto, nel vibonese. A cadere vittima Francesco Palmieri, colpito alla testa dai colpi di un’arma da fuoco.

Soccorso, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino del capoluogo ma dove, purtroppo, è giunto cadavere, morendo durante il tragitto.

Sull’accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri della stazione di Mileto e della compagnia di Vibo. Da quanto appreso non sembrerebbe trattarsi di un agguato della criminalità organizzato. Gli investigatori non escluderebbero che il movente dell’omicidio possa rintracciarsi in questioni personali che avrebbero spinto l’assassino a far fuoco ed uccidere il 27enne. I militari dell’arma, nell’immediatezza, stanno cercando di ricostruire la dinamica del delitto e così arrivare allo sparatore.