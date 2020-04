Covid. Altri due decessi: 95enne muore a Rogliano, 60enne a Catanzaro

Aveva 95 anni l’ospite di una casa di cura di Bocchigliero affetto da coronavirus e che, presentando già un quadro clinico complesso, è deceduto nell’ospedale civile Santa Barbara di Rogliano, dove era ricoverato nel centro covid allestito nel nosocomio dallo scorso 25 marzo.

La notizia è stata confermata dalla direzione dell’azienda sanitaria. Si tratta della prima vittima tra i 16 ospiti della residenza assistita per anziani che hanno contratto l’infezione. Di questi, undici sono in isolamento domiciliare nella struttura del comune della Sila Greca e quattro si trovano invece ricoverati in ospedale.

Nella stessa giornata, inoltre, si registra un’altra vittima per o con il Covid. Si tratta in questo caso di un 60enne di Gizzeria, nel catanzarese, che era invece ricoverato nella terapia intensiva del Pugliese-Ciaccio. L’uomo, presentatosi inizialmente nell’ospedale di Lamezia Terme era stato poi trasferito nel nosocomio del capoluogo.