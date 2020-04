Covid 19, un solo contagio in più a Crotone. In isolamento 1127 persone

Avanza di un solo contagio il totale di pazienti affetti da coronavirus a Crotone. L’Azienda sanitaria provinciale ha pubblicato il consueto bollettino serale che conferma dunque e ad oggi un totale di 102 persone affette da nuovo coronavirus.

In 22 sono ricoverate nel reparto covid del San Giovanni di Dio e 70 si trovano invece in isolamento e sorveglianza domiciliare. Mentre i dati riguardanti i pazienti residenti nella provincia pitagorica e ricoverati in altre strutture non sono disponibili.

L’Asp sta effettuando attività di sorveglianza sanitaria su 1.127 persone classificate come “contatti stretti” di soggetti risultati positivi all’infezione virale.