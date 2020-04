Proseguono i controlli a Villa. Positivi lavoratore di Rfi e Blu Jet

Un dipendente di Rfi e un altro di BluJet sono risultati positivi al coronavirus. Il lavoratore di Rfi, in congedo dal 13 marzo, ha avuto la diagnosi di covid di recente a seguito di un contatto con un familiare risultato positivo.

Mentre lo scorso 18 marzo, un dipendente della compagnia Blu Jet è stato messo in quarantena come misura precauzionale, a seguito della positività di un familiare. Pertanto, anche l’equipaggio ed il comandante del mezzo marittimo, sul quale presta regolarmente servizio, sono stati messi in isolamento. La nave è stata inoltre sanificata. In entrambi i casi il possibile o effettivo contagio è avvenuto tra le mura domestiche, e non nel contesto lavorativo.

Nel frattempo personale della Questura di Reggio Calabria, militari della della Capitaneria di porto – Guardia Costiera, secondo le indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Reggio Calabria diretto dal Prefetto Massimo Mariani e gestiti dal tavolo tecnico diretto dal Questore di Reggio Calabria, stanno proseguendo a fare i controlli sui viaggiatori. Quotidianamente verificano, attraverso le autodichiarazioni prodotte dai viaggiatori, le motivazioni dei trasferimenti nel rispetto delle misure impartite dalle normative nazionali e regionali emanate per il contenimento della diffusione del virus Covid 19.