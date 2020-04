Rossano si sveglia sotto la neve

Nella città di Rossano e nei comuni della Sila Greca è arrivata la neve di primavera. L'abbassamento delle temperature, in queste ultime ore, ha fatto registrare, in nottata, una fitta nevicata, sia in montagna e sia in collina, che ha imbiancato anche il centro storico bizantino e non solo.

I cittadini rossanesi e dei comuni limitrofi, già dalle prime ore del mattino, si sono trovati di fronte ad un paesaggio completamente innevato. Uomini e mezzi della macchina comunale, oltre della Protezione Civile, sono al lavoro per liberare le strade dalla neve soprattutto nelle diverse Contrade di montagna dove abitano numerose famiglie. Abbondanti nevicate, infine, si sono registrate anche in Sila e sul Pollino.