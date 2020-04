Coronavirus, Magorno (IV): "Interrogazione sulla positività di un operatore sanitario”

Il Senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro per la Salute, Roberto Speranza sulla positività di un operatore sanitario della Casa di cura di Belvedere Marittimo. Magorno chiede di sapere "se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se, nell’ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere eventuali iniziative, anche sotto forma di attività ispettiva".

Magorno vuole "accertare quanto accaduto, le cause del decesso verificatosi in piena Emergenza Coronavirus, se e in base a quali protocolli siano avvenuti i trasferimenti di personale sanitario e di pazienti, con sintomatologia verosimilmente riconducibile al Covid – 19, dalla Casa di riposo di Bocchigliero alla Casa di cura “di Belvedere Marittimo nonché per verificare la corretta applicazione, da parte della Direzione Sanitaria, delle misure previste e obbligate, a tutela della salute pubblica, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".