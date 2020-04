Da Lamezia in taxi a Catanzaro per procurarsi la droga: giovane lametino finisce ai domiciliari

Si era recato da Lamezia a Catanzaro per procurarsi la droga. È per questo che un giovane lametino è finito nella maglia dei controlli antiCovid-19.

I Carabinieri di Lamezia Terme lo hanno sorpreso al termine di una perquisizione personale, privo di autocertificazione e con 11 grammi circa di eroina e 0.5 di cocaina appena approvvigionati nel capoluogo calabrese.

Stamane dopo l’udienza di convalida avvenuta in videoconferenza - come stipulato fra Tribunale e Procura di Lamezia Terme, Ordine degli Avvocati e Camera Penale - sono stati così disposti per lui gli arresti domiciliari per detenzione e spaccio.