Cancelli forzati al Parco della Biodiversità: Provincia sporge denuncia

Il Parco della Biodiversità attualmente inibito alla fruizione pubblica a causa dell’emergenza Coronavirus ha subito un’introduzione furtiva da parte di ignoti durante la corsa notte.

Il personale addetto alla manutenzione e al presidio delle aree, nelle prime ore della giornata di ieri, ha rinvenuto evidenti segni di forzatura in corrispondenza delle chiusure dei cancelli posti in via V. Cortese e in via G. Schiavi.

La Provincia di Catanzaro, attraverso i responsabili del servizio di presidio del Parco, ha provveduto a sporgere denuncia al comando dei carabinieri rendendo noto che adesso sono al vaglio le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nei pressi del Museo, al fine di individuare gli autori del tentato furto.