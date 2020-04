Pugliese-Ciaccio, confermati solo due nuovi covid a Catanzaro e Crotone

Come già anticipato sono solo due i casi accertati ad oggi di nuovi positivi al Covid nell’area centrale della Calabria (QUI), quella cioè le cui analisi in tal senso sui tamponi vengono eseguiti dal laboratorio dell’ospedale Pugliese-Ciaccio. Uno è dunque di Catanzaro, tra l’altro già noto come specifica la direzione del nosocomio, ed un altro di Crotone.

I test sono stati completati, nelle ultime 24 ore, su 160 persone (altri 23 sono ancora in corso di esecuzione): 104 provenienti dal catanzarese, 14 dal crotonese e 42 dal vibonese (in quest’ultimo caso con nessuna positività).

Al momento nell’ospedale del capoluogo di regione sono ricoverati 17 pazienti nel reparto di malattie infettive, tre dei quali giunti nelle ultime ore dalla Rsa Domus Aurea di Chiaravalle Centrale (QUI); altri 4 sono assisiti invece nella terapia intensiva. Confermato ufficialmente il decesso di stamani di una persona (QUI) che era anch’essa ricoverata nell’intensiva.