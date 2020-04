Caso Pallaria. Scarpelli (Prc): si richiami Tansi a capo della Protezione Civile

Carlo Tansi

“Ancora una volta è emerso il vero volto del potere in Calabria. Questa volta senza mediazioni ed in maniera ancora più brutale data la drammaticità del periodo che stiamo vivendo insieme a tutto il mondo”.

Il Segretario Regionale del PRC della Calabria, Pino Scarpelli, interviene sulla vicenda di Domenico Pallaria, dirigente della Regione Calabria nominato dalla giunta Oliverio nel 2018 a Responsabile della Protezione Civile, agli inizi di marzo delegato all’emergenza sanitaria dal nuovo presidente Jole Santelli, e ieri dimessosi dall’incarico dopo l’ormai “famigerata” intervista alla trasmissione Report (QUI).

Scarpelli definisce l’orma ex capo della protezione civile regionale come “Una figura potente, passata indenne dal consueto cambio di colore della maggioranza regionale”.

Per il segretario del Partito della Rifondazione Comunista questo come altri incarichi dirigenziali verrebbero affidati “senza soluzione di continuità”.

“Qualche difficoltà, lo ricordava qualcuno oggi, Pallaria la ha avuta solo durante la giunta Loiero e – afferma Scarpelli - siamo ben soddisfatti di essere stati tra coloro che hanno posto paletti in tal senso. Tanti di quelli che oggi gridano allo scandalo, cercando di addossare il ‘caso Pallaria’ alla neopresidente Santelli, erano a fianco di Oliverio quando Pallaria assumeva funzioni importanti, e sono stati (guadagnandoci non poco) sulla medesima barca”.

Già subito dopo la trasmissione Prc aveva chiesto le dimissioni dello stesso Pallaria: “Ne abbiamo l’autorevolezza morale per farlo. Ora sono arrivate. Ma non ci fermiamo e rilanciamo” afferma il segretario di Prc che propone poi che alla guida della Protezione Civile Regionale ritorni Carlo Tansi, “che ha sicuramente ben operato in passato, attirandosi l’ira funesta dei ceti burocratici e politici della Regione, la cui unica ragion d’essere appare lo spolpamento della cosa pubblica e la realizzazione dei propri interessi privati”, conclude il segretario.