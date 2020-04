Covid. Gom: deceduta 78enne reggina, altri quattro i positivi

Ai quattro decessi confermati ieri negli ospedali catanzaresi (QUI), si aggiunge, nella stessa giornata di martedì, un’altra vittima affetta da Covid. Si tratta di una donna 78enne che era ricoverata, con altre patologie concomitanti all’infezione da coronavirus, nel Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

La conferma è arrivata in tarda serata dalla Direzione Aziendale del “Bianchi Melacrino Morelli”. L’azienda ha comunicato anche che ieri sono stati sottoposti allo screening 160 persone e che di queste quattro - di cui una ancora da confermare definitivamente - sono risultate positive.

I pazienti ricoverati a Reggio attualmente 39: 33 si trovano in degenza ordinaria e sei in Terapia Intensiva. I deceduti, rispetto all’ultimo bollettino ufficiale della Regione (QUI), sono ad oggi undici, che porterebbero quindi il bilancio complessivo in Calabria a 38 vittime (QUI).

Sempre nella giornata di oggi sono stati dimessi tre soggetti guariti; anche quest’ultimi, pertanto, salgono a dieci dall’inizio dell’epidemia.