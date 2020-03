Covid. Asp: a Crotone un solo caso in più di contagio, salgono a due i pazienti dimessi

Il complessivo dei casi di positività al Covid nella provincia di Crotone è di 101 persone, in pratica uno solo in più rispetto a ieri (QUI).

Il dato, come di consueto, è stato fornito poco fa dalla direzione dell’Asp pitagorica, andando ad integrare il bollettino emesso alle 17 dalla Regione (QUI), che riporta invece i numeri dei casi di infezione in base al loro luogo di ricovero e non di provenienza.

Il report dell’Azienda sanitaria locale precisa anche come ad oggi salgano a due i pazienti guariti dal coronavirus ma come, purtroppo, il bilancio dei decediti arrivi a cinque, aggiungendosi l’ultimo, un 59enne morto nell’ospedale di Catanzaro nelle ultime ore e dove era stato trasferito (QUI).



Tutti i crotonesi affetti da covid sono in 22 ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo, e tre a Catanzaro: uno nel Pugliese-Ciaccio e due nel Policlinico Universitario Mater Domini. In 69, invece, si trovano in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare.

Le attività di sorveglianza sanitaria viene effettuate sul territorio, infine, su 1.068 persone che sono classificate come “contatti stretti” di positivi all’infezione virale.

L’Asp raccomanda alla cittadinanza il massimo rispetto delle misure preventive disposte dal Governo e dalla Regione, e la tempestività nel segnalare al proprio medico di base l’eventuale insorgenza contemporanea di sintomi sospetti di coronavirus, ovvero la ebbre sopra i 37,5 gradi centigradi, la tosse, difficoltà respiratorie e congiuntivite.