Covid. Il bollettino: la Calabria tira un sospiro di sollievo, solo 12 casi in più di contagi

Se già ieri, in Calabria, si era tirato un seppur piccolo respiro di sollievo per un calo rispetto al giorno precedente della metà dei casi di contagio da Covid (QUI), oggi - senza ovviamente abbandonarsi a facili entusiasmi e restando sempre accuratamente vigili - si può dire che possa essere considerata senza ombra di dubbio, e almeno in questo senso, una giornata positiva.

Rispetto a tre giorni fa l’incremento delle infezioni cala ad un quinto, della metà rispetto a ieri: ovvero “solo” 12 positivi in più da lunedì.

Il dato, come ormai di consueto, arriva puntuale alle 17, dal bollettino ufficiale della Regione Calabria, che riporta ad oggi, dunque, un complessivo di 659 covid.

Un dato positivo, dicevamo, ma offuscato dal dolore dei decessi delle ultime ore: sempre la Regione ne riporta ben cinque, per un totale - dall’inizio dell’epidemia - di 36 vittime per o con il virus (QUI).

Andando come al soluto a vedere la distribuzione territoriale - ma ricordando sempre che l’ente conteggia i pazienti in base al luogo di ricovero e non alla provincia di provenienza - a Reggio Calabria i Covid salgono a 195 (+4 da ieri): 32 quelli in reparto; 6 in rianimazione; 138 in isolamento domiciliare e 10 guariti. Il bilancio dei decessi nell’area dello stretto è di 9 persone.

Salgono, anche se solo di due unità, i contagi a Cosenza: 181 in totale, di cui 53 in reparto; 2 in rianimazione; 115 in isolamento domiciliare e due guariti; 11 i deceduti.

Stesso incremento a Catanzaro, 154 i casi (+2 da ieri): 20 in reparto; 8 in rianimazione; 112 in isolamento domiciliare e 5 guariti. Tra questi anche i due pazienti trasferiti da Bergamo. Dato purtroppo negativo l’incremento dei decessi che in 24 ore passano da 6 a 11 (QUI).

A Crotone si segnalano altri 4 positivi al Covid, per un totale ad oggi di 89: 22 in reparto; nessuno in rianimazione; 63 in isolamento domiciliare e 4 i deceduti.

Infine, nessun incremento, e per il terzo giorno consecutivo, a Vibo Valentia. I covid restano fortunatamente fermi al totale di 36: 5 in reparto; 1 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare; un deceduto.

In Calabria i soggetti in quarantena volontaria sono ad oggi 9021, e così distribuiti: 3352 a Reggio Calabria; 2857 a Cosenza; 1126 a Catanzaro; 1032 a Crotone e 654 a Vibo Valentia.

Infine, le persone giunte nella nostra regione e che si sono registrate al sito della Regione sono 12.512.

Nei conteggi - viene puntualizza nel bollettino ufficiale - non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.