Covid, a Catanzaro altri 5 contagi. Eseguiti 149 tamponi

Cinque tamponi positivi in più nel catanzarese, due dei quali già noti. È quanto riporta il bollettino dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo di regione.

Rispetto a ieri, i nuovi tamponi eseguiti sono 149, dei quali 109 provenienti dalla provincia di Catanzaro, 24 dal territorio di Crotone e 16 da Vibo Valentia. In tutto i tamponi eseguiti sono 2246.

Per quanto riguarda i ricoveri, complessivamente sono 14 i pazienti ricoverati in malattie infettive, e sono due i nuovi ricoveri, di questi uno arriva dal reparto di terapia intensiva e un altro è in fase di accertamento. Dal reparto di malattie infettive è stato dimesso un paziente, mentre oggi, martedì 31 marzo, sono cinque le persone ricoverati in rianimazione. Nel frattempo un paziente affetto da coronavirus è deceduto.