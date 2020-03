Coronavirus, attivato a Crotone tavolo di coordinamento dell’associazionismo

La macchina della solidarietà di Crotone si è messa in moto in un momento particolarmente delicato che sta vivendo la comunità cittadina. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile presieduto dal Commissario Straordinario Tiziana Costantino è in costante contatto con il mondo dell'associazionismo e del volontariato per coordinare gli interventi di sostegno alle persone e famiglie fragili ed in difficoltà.

Il Commissario Straordinario ha istituto un tavolo di coordinamento relativo all'emergenza sanitaria al quale hanno aderito il CSV Aurora, il Forum del Terzo Settore, la Croce Rossa, la Prociv, Maslow e Caritas. Supportata dal Centro Operativo Comunale di Protezione Civile è stata individuata nella Croce Rossa la struttura che coordinerà le attività sul territorio mentre tutte le altre associazioni già presenti si sono attivate per allargare la rete di solidarietà cercando di coinvolgere tutte le associazioni eventualmente disponibili ed individuando i volontari che potranno operare nelle rete creata per una azione che sarà estesa a tutto il territorio provinciale.

Per i concittadini che sono in difficoltà è stata organizzata una rete di assistenza che consiste nella raccolta e successiva distribuzione di alimenti e farmaci provenienti dalla donazione spontanea di cui si è fatta promotrice in primis la Camera di Commercio di Crotone. Tutte le attività saranno realizzate nel massimo rispetto delle procedure di sicurezza mettendo a disposizione dei volontari le mascherine fornite dalla Protezione Civile Regionale e i guanti forniti dal Comune.