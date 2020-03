Frana a Gerace, sindaco ordina la chiusura del cimitero cittadino

Una frana ha reso inagibile una porzione del cimitero di Gerace e per questo motivo il sindaco Giuseppe Pezzimenti ha deciso di emanare un’ordinanza con la quale ha disposto l’accesso nella struttura solo per “indifferibili esigenze”, ovvero per le tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, riesumazioni, e per le attività di pulizia e manutenzione. La misura è stata assunta anche per garantire le misure previste dal decreto anti-covid.

Dall’immediato sopralluogo effettuato da parte di Domenico Romeo, Responsabile del Settore Tecnico del Comune, e dagli agenti della Polizia Municipale, è stata accertata la presenza di un cedimento che ha interessato una zona del cimitero comunale, rendendola inagibile.

Di conseguenza si è deciso di vietarne l’accesso indistinto dei cittadini per le consuete attività di culto e pietà per i defunti, in quanto non regolamentabili, e si è dichiarata la temporanea inagibilità della zona fino a quando non saranno state eliminate, a seguito di opportune verifiche e dei successivi interventi di ripristino, le condizioni di rischio per l'incolumità pubblica.

Il Sindaco Pezzimenti ha ritenuto opportuno disporre misure urgenti e, nelle more, ha limitato l’accesso al cimitero per le esigenze indifferibili, incaricando la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico dell’esecuzione dell’ordinanza. Infine, ha disposto che l’ordinanza sia notificata alla Prefettura di Reggio Calabria, a tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio e al Dipartimento Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria dell’Ambito di Locri.