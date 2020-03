Sorpresi a trasportare legna nonostante decreto anti covid. Quattro denunce

Il titolare di una ditta boschiva e tre operai sono stati fermati e denunciati dai carabinieri forestale di Montalto sulla strada, nel comune e di San Vincenzo la Costa, nei pressi di località Battista.

Il gruppo, beccato su due autocarri mentre trasportava materiale legnoso da poco prelevato all’interno di un bosco, ha quindi ignorato le restrizioni del decreto anti covid e per questo è stato deferito.

L’imprenditore non è stato in grado di autocertificare l’indispensabile stato di necessità allo spostamento, non adducendo giustificazioni valide in merito alla loro circolazione. Il controllo ha pertanto portato alla contestazione di quattro violazioni.