Emergenza Covid: anziano positivo in una struttura di Reggio, controlli dei Nas

Per contrastare la diffusione del Covid-19 i Carabinieri di Reggio Calabria e del Nas (il Nucleo Anti Sofisticazione e Sanità), hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria in una “cooperativa sociale” presente sul territorio della città dello Stretto, dopo che si è accertato che un suo ospite fosse positivo al virus.

I militari e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp hanno così disposto la quarantena degli anziani e una verifica contestuale sulla eventuale infezione anche dei restanti degenti.

Durante il controllo sono emerse delle gravi irregolarità derivanti dal fatto che la struttura non fosse autorizzata a ricevere più di sei ospiti, tanto da far ritenere che la stessa non avesse l’autorizzazione come “Comunità alloggio”. Per questo la Direttrice è stata deferita all’autorità giudiziaria.

È stato eseguito anche un censimento degli altri anziani e, d’intesa con l’Asp, una serie di accertamenti fornendo delle disposizioni utili per la struttura così da evitare altri possibili contagi degli altri ospiti.

Dell’attività svolta è stata informata la Procura di Reggio Calabria per le valutazioni di competenza e le eventuali determinazioni intenderà assumere.