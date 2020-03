Il maltempo continua nel vibonese, dopo i disastri di ieri (LEGGI QUI) è provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 463 in località San Calogero, in provincia di Vibo Valentia, a causa di un allagamento.

Sul posto sono presenti le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni di pulizia e ripristino del piano viabile.