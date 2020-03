Pizzicati a rubare materiale edile, nel cofano la refurtiva: arrestati

I carabinieri di Rione Modena e della Sezione Radiomobile di Reggio Calabria, hanno arrestato un 41enne (D.B.) ed un 42enne (P.P.), entrambi di Ciccarello, accusati di furto aggravato in concorso.

I due, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati sorpresi dai militari mentre rubavano del materiale edile - dopo aver scavalcato un cancello e forzato una saracinesca - nei pressi di Viale Europa.

La refurtiva è stata ritrovata dai carabinieri nel portabagagli di un’auto che avevano utilizzato per compiere il furto, e che poi è stata restituita al proprietario, un residente del posto. I due, come disposto dal Pm di turno della procura locale, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di essere sottoposto al processo per direttissima.