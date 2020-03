Furto e danneggiamento, 53enne finisce ai domiciliari

Un 53enne reggino, C.M., è finito agli arresti domiciliari in una casa terapeutica locale. Secondo le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Pellaro, l’uomo è ritenuto responsabile di un furto, reiterato tempo, e del danneggiamento di una staccionata di legno che era stata realizzata dai volontari della “Proloco Reggio Sud” per delimitare un tratto di lungomare tra il torrente Fiumarella e Punta Pellaro. Al 53enne si contestano anche degli atti persecutori che avrebbe messo in atto nei confronti di una vicina di casa.