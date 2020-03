Decreto “Cura Italia”, dal 2 aprile in Calabria al via le domande per la cassa integrazione

È stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga prevista dal Decreto del 17 marzo scorso deciso dal governo per far fronte ai disagi delle aziende a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

A comunicarlo il Dipartimento Lavoro, Formazione, Politiche Sociali della Regione Calabria, che ha emesso in proposito un Decreto proprio oggi.

Le domande da parte delle imprese potranno dunque essere presentate, seguendo le disposizioni dell’Avviso Pubblico, a partire dalle 10 di giovedì prossimo, 2 aprile 2020, utilizzando la modulistica che è scaricabile dal sito web dell’Ente (Clicca QUI) .

L’Avviso Pubblico, come accennavano, dà quindi attuazione a quanto previsto dal Decreto Legge cosiddetto “Cura Italia” (QUI), e all’Accordo Quadro sottoscritto tra la Regione Calabria e le parti sociali.