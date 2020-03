Covid, le forze armate rendono omaggio al personale sanitario del Gom

Un omaggio al personale sanitario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è stato reso oggi pomeriggio, nel parcheggio antistante il nosocomio dal corpo della Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza.

Il personale dell'ospedale in questi giorni non sta risparmiando energie per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto e cercare di far fronte al nemico invisibile Covid-19. Era presente anche il Direttore sanitario di presidio Dr. Antonino Verduci.