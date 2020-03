Buoni spesa: il sindaco di Isola invita a non recarsi in Comune, info su internet

Il sindaco di Isola di Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, “in merito all’erogazione di beni di prima necessità e/o buoni spesa, per come comunicato dalle istituzioni governative (GUARDA IL VIDEO), al fine di evitare la divulgazione di false notizie” comunica alla cittadinanza che “tutte le notizie ufficiali saranno comunicate dall’Amministrazione Comunale e dagli Uffici preposti in tempi brevi (entro il prossimo lunedì 6 aprile) e soprattutto sui canali ufficiali del Comune di Isola di Capo Rizzuto ed in particolare: sito istituzionale (CLICCA QUI), Albo Pretorio on-line e pagina Facebook”.

“Si invitano i cittadini tutti – conclude il primo cittadino - a NON recarsi per nessun motivo presso gli uffici comunali per avere informazioni a riguardo. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale dare comunicazione immediata delle procedure da utilizzare per l’accesso ai benefici. Con l’occasione si fa appello al senso di responsabilità di ogni cittadino.”