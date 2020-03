Covid. Il bollettino, positivi in salita ma “costanti”: 647 i casi. Superati i 30 decessi

Continua a mantenere un andamento apparentemente costante - negli ultimi tre giorni - il numero dei contagi quotidiani da Covid in Calabria. Anzi, lasciando addirittura sperare in un possibile decremento.



Ad oggi, secondo l’ultimo bollettino della Regione, si arriva infatti a 647 complessivi, 33 in più rispetto a ieri, ma - nota positiva - 26 in meno rispetto alla giornata precedente (QUI).



Sale però, e purtroppo, il triste numero dei deceduti che nelle ultime 24 ore toccano un totale di 31 vittime confermate (QUI) e affette dal coronavirus (sei in più da ieri).

Anticipando come sempre che la Regione conteggia i casi in base al luogo di ricovero e non già alla provincia di provenienza, i positivi sono così distribuiti territorialmente: 191 (ovvero 2 in più rispetto a ieri) a Reggio Calabria e di cui 33 in reparto; 5 in rianimazione; 137 in isolamento domiciliare; 7 guariti; 9 deceduti.

181 (13 in più da ieri) sono invece a Cosenza: 52 in reparto; 2 in rianimazione; 114 in isolamento domiciliare; 2 guariti e 11 deceduti.

Segue Catanzaro con 154 casi (14 in più da ieri) di cui 22 in reparto; 10 in rianimazione; 111 in isolamento domiciliare. 5 i guariti e 6 invece i deceduti. Nel computo sono ancora compresi i due pazienti traferiti da Bergamo.

A Crotone i positivi arrivano a 85 (4 in più da ieri): 18 in reparto; nessuno in rianimazione; 63 in isolamento domiciliare. I deceduti salgono però a 4 dopo i due casi segnalati questa mattina (QUI).

Infine, nessun aumento di contagi a Vibo Valentia che resta al totale di ieri, ovvero 36 casi, dei quali 5 in reparto; 1 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare e 1 deceduto

In Calabria, ad oggi, sono stati effettuati 7187 tamponi. I soggetti in quarantena volontaria sono invece 8326 e così distribuiti:

3105 a Reggio Calabria; 2461 a Cosenza; 1072 a Catanzaro; 1037 a Crotone e 651 a Vibo Valentia. Le persone giunte in Calabria e che si sono registrate al sito della Regione sono 12.358.