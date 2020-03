Emergenza. U.Di.Con. sostiene le famiglie con una raccolta alimentare

“Siamo molto contenti di poter dare un contributo alle famiglie e alle fasce più deboli della popolazione in questo periodo di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus abbiamo deciso di aderire all’organizzazione della raccolta alimentare sul territorio che abbiamo pensato di organizzare insieme all’Amministrazione comunale e ad altre due associazioni attive sul territorio, Effatà e Nicotera Taranta Festival.” È quanto rende noto il Responsabile zonale della sede U.Di.Con. di Ionadi, Pasquale Andronaco.

“Ci siamo riuniti e – avanza Andronaco - abbiamo discusso su quale poteva essere una soluzione concreta per aiutare le famiglie in difficoltà in questo momento difficile ed abbiamo subito pensato ai beni di prima necessità: una raccolta alimentare a sostegno delle famiglie bisognose. Già dal primo giorno di raccolta, sabato scorso, abbiamo visto una forte partecipazione da parte dei cittadini di Nicotera e ieri, invece, dopo aver separato, catalogato e preparato le buste contenenti i beni di prima necessità, abbiamo iniziato a distribuire i beni alle famiglie grazie ai nominativi forniti dal Comune di Nicotera. Colgo l’occasione di ringraziare il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, – conclude Responsabile zonale della sede U.Di.Con. di Ionadi - per averci dato la possibilità di fare concretamente del bene alla collettività e date le numerose richieste di aiuti che continuiamo a ricevere, abbiamo deciso di dare seguito alla raccolta alimentare per poter coprire il fabbisogno di quante più famiglie possibile”.