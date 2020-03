Covid. Pugliese-Ciaccio: altri 11 positivi da Catanzaro, 3 da Crotone e 5 da Vibo

Altri 19 casi di Covid19 e la conferma ufficiale di altri due decessi (QUI) arriva nel consueto bollettino delle ore 12 dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, numeri che vanno ad aggiungersi ai dati già riferiti ieri sera dalla Regione Calabria (QUI).



Di questi diciannove, undici tamponi positivi provengono dalla provincia di Catanzaro, altri tre da quella di Crotone e cinque dal vibonese.

Nelle ultime 24ore sono stati eseguiti 178 test giunti ai laboratori del capoluogo di regione: 101 da Catanzaro, 26 da Crotone e 51 da Vibo. Su altri diciassette sono ancora in corso le relative analisi e i responsi daranno resi noti nelle prossime ore.

Quanto ai ricoveri, nel Pugliese-Ciaccio sono attualmente ospitati tredici pazienti in malattie infettive (di cui uno nuovo); sette sono invece in Terapia intensiva (anche qui se ne è aggiunto uno nelle ultime ore), mentre sono stati dimessi da Malattie infettive in tre, uno risultato negativo al Covid, un altro positivo a casa e l’ultimo trasferito in rianimazione.