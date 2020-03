Emergenza sanitaria. Il commissario prefettizio sospende le tasse

Tiziana Costantino

Tassa Rifiuti, Imu, Tosap, Imposta Comunale di Pubblicità, Diritti delle Pubbliche Affissioni, Tassa di Soggiorno) saranno soggetti a una dilazione in un periodo che va dal 31 maggio 2020 al 31 ottobre 2020.

Lo ha stabilito con propria delibera il Commissario Straordinario Tiziana Costantino per la grave emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus. Un provvedimento che si rende necessario per andare incontro a i cittadini in un momento così particolarmente difficile e delicato.