Covid19, la Uil chiede tamponi per i vigili del fuoco

Tamponi per i vigili del fuoco. È la richiesta avanzata dal segretario generale della Uil pa, Antonio Provazza, e dal segretario aggiunto Vincenzo Crugliano. Il sindacato ha quindi avanzato la formale richiesta per sottoporre a tampone “tutto il personale vigili del fuoco anche asintomatico e ciclicamente, effettuando quindi un continuo monitoraggio data la natura particolare del nostro lavoro che, ci pone quali soggetti altamente a rischio di contagio da agenti patogeni”.

Questo per i segretari “garantirebbe maggiore sicurezza per i lavoratori e per i propri cari nonché un ulteriore rafforzamento delle misure già poste in essere dalle istituzioni nei vari livelli”.