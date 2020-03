Welfare. Terzo Settore a Gallo: Conferenza permanente per politiche sociali

Gianluca Gallo

“Come è risaputo, l’assessore alle Politiche Sociali Gianluca Gallo ha dichiarato in un recente comunicato stampa il suo intento di migliorare la Riforma del Welfare in Calabria, dichiarando a tal fine che sarà avviato un dialogo con il Terzo Settore”.

Una notizia ben accolta dal Presidente della Consulta Regionali Terzo Settore Gianni Pensabene e da Franco Mundo Presidente Consulta Autonomie locali che hanno inviato una nota venerdì scorso per chiedere quale interlocutore istituzionale la Conferenza permanente sulle Politiche sociali.

Nel documento è stato rimarcato però come “la concertazione non può però passare da una sospensione della DGR 503, perché questo significherebbe penalizzare enormemente le strutture che già si sono adeguate, assumendo il personale necessario, e operando investimenti importanti, confidando nella entrata in vigore da gennaio delle nuove rette”.

Il Terzo Settore auspica che, “senza sospendere l’iter avviato, si riprenda correttamente il confronto fra gli organismi istituzionali previsti dalla L.328 e L.23, apportando le eventuali modifiche che si ritenessero necessarie alla DGR 503/2019. Ci auguriamo – chiosa - che la nuova Giunta prosegua nel percorso di riforma per migliorare, ove si ritenga necessario, il Regolamento nel superiore interesse delle persone più deboli, senza sospendere il percorso già avviato”.