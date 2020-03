Angeli in divisa. Figlia in Germania, genitori anziani soli e senz’acqua: ci pensano i carabinieri

I genitori erano rimasti senza acqua da bere e la figlia, lontana, in Germania, disperata ha pensato di chiamare la centrale operativa dei carabinieri di Corigliano Rossano. Così, dopo essere venuto a conoscenza del problema della coppia di anziani - chiusa in casa per l’emergenza sanitaria e senza nessuno a cui rivolgersi- il centralinista di carabinieri non ha esitato un attimo.

Il militare, presa nota dei riferimenti e dell’indirizzo, ha avvisato i colleghi della Radiomobile che si sono subito recati in un supermercato del posto dove hanno acquistato diverse confezioni di acqua naturale e, caricatele sulla pattuglia, le hanno portate direttamente nella casa dei due anziani nella frazione marinara di Schiavonea.

Enorme ed incredula è stata la sorpresa dei coniugi alla vista dei militari con i generi di prima necessità, e che inizialmente avevano aperto la porta di casa quasi intimoriti, mentre alla fine sono scoppiati in un pianto liberatorio.