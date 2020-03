Coronavirus, consigliere regionale devolve somma di denaro alla Caritas

Seimila euro per le famiglie bisognose sul territorio della Locride attraverso la Caritas diocesana di Locri-Gerace. È la decisione del consigliere regionale Giacomo Pietro Crinò. “La Caritas Italiana - scrive il consigliere - ha attivato il fondo “Emergenza coronavirus: la concretezza della carità”, al quale chiede di contribuire tutti per far arrivare aiuti là dove in questo momento c’è più bisogno.

"Il Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, Francesco Oliva, invita tutti a considerare “l’emergenza come occasione per intensificare la relazione con Dio e di vivere la fantasia della carità per sentirsi parte di una comunità che sa inventare nuove forme di solidarietà, di prossimità, di sollecitudine, di ascolto verso i più bisognosi e i più poveri in questo momento di dolore”.

“Un gesto a sostegno della Caritas locridea, che si continua a spendere incessantemente, tutti i giorni per le persone più fragili - ha dichiarato il consigliere regionale calabrese Crinò - per andare incontro ai maggiori costi degli interventi in favore delle fasce deboli che in questo periodo si stanno moltiplicando, i cosiddetti nuovi poveri”.