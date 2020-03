Coronavirus. Crotone conta “solo” tre nuovi contagi, si arriva a 97 casi

Il bollettino giornaliero diffuso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sale con oggi a 97 casi accertati di infezione da coronavirus.

A differenza di ieri - quando erano 94 - (QUI) si registra dunque un aumento di soli tre nuovi contagi e tutti in isolamento domiciliare.

Se da un lato questo “lieve” incremento può in un certo senso rincuorare - come anche nei dati del bollettino della Regione (QUI) -, oggi Crotone purtroppo conta per un altro decesso (QUI).

Con questa ennesima vittima arrivano dunque a tre i morti presso il San Giovanni di Dio. Nel nosocomio pitagorico - secondo quanto riporta l’Asp locale - si è registra anche una notizia positiva, che vede un paziente guarito.

L’Azienda Sanitaria pitagorica precisa che ad oggi restano 19 i ricoverati presso il reparto Covid19/Malattie Infettive dell’ospedale cittadino, altri quattro si trovano nel nosocomio Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, uno nel Policlinico Universitario Mater Domini, mentre 70 persone sono invece in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare.

Altri 1.040 soggetti - classificati come “contatti stretti” di soggetti risultati positivi all’infezione virale – sono invece sottoposti regolarmente ad attività di sorveglianza sanitaria.