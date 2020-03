Covid. Il bollettino: positivi “stabili”, 61 in più da ieri. 614 i casi complessivi

Continua l’onda di contagi in Calabria ma sostanzialmente - fortunatamente per ora - la curva di avanzamento delle infezioni sembra seguire un percorso stabile.

Se sabato il totale dei nuovi affetti da Covid era stato infatti di 61 rispetto al giorno prima (QUI), oggi si attestano ad un valore più o meno simile, ovvero di 59, per un complessivo di 614 persone.

Unico dato negativo della giornata, invece, il numero dei decessi nella nostra regione (QUI), che arrivano a 25. Piccola nota positiva, però e almeno di converso, è che finora sono una dozzina i pazienti guariti.

Quanto alla disposizione territoriale dei pazienti - ricordando sempre ai lettori che la Regione Calabria conteggia nel suo bollettino ufficiale i casi non in base alla loro provincia di provenienza ma in relazione all’ospedale in cui sono ricoverati - Reggio Calabria è la provincia con il più alto numero di Covid, esattamente 189 (34 in più rispetto a ieri): 31 sono in reparto; 4 in rianimazione; 138 in isolamento domiciliare; 7 guariti e 9 deceduti.

A Cosenza i casi sono arrivati a 168 (+17 da ieri): 49 in reparto; 3 in rianimazione; 104 in isolamento domiciliare; 1 guarito; ed 11 deceduti.

140 i positivi a Catanzaro (+7 da ieri): 22 in reparto; 11 in rianimazione; 102 in isolamento domiciliare; 4 guariti; 1 deceduto. Nel computo sono compresi i due pazienti trasferiti da Bergamo.

Nella provincia di Crotone si arriva invece ad 81 (uno in più da ieri): 19 in reparto; nessuno in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare. 3 i deceduti confermati, compreso l’ultimo di stamani di un 80enne lametino (QUI)

Infine, 36 i positivi a Vibo Valentia (nessun incremento da ieri): 3 in reparto; 1 in rianimazione; 31 in isolamento domiciliare; 1 deceduto.

Arrivano a 8198 le persone attualmente in quarantena volontaria in tutta la regione e così ripartite: 3277 a Reggio Calabria; 2203 a Cosenza; 1037 a Catanzaro; 1023 a Crotone e 658 a Vibo Valentia.

(notizia in aggiornamento)