Domenica di fuoco a Crotone: terrazza va in fiamme in Via Vittorio Veneto

Un “pranzo di fuoco” quello trascorso oggi da una famiglia crotonese che si è trovata a vivere una domenica insolita per via della pandemia e di un incendio che ha minacciato la loro abitazione.

In particolare, intorno alle ore 13 una chiamata alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Crotone ha segnalato fiamme e fumo che fuoriuscivano dal settimo piano di un palazzo in Via Vittorio Veneto, a pochi passi dal centro cittadino.

Arrivati sul posto, i pompieri sono riusciti repentinamente ad arrivare nella parte alta del palazzo dove le fiamme si erano sprigionate sotto alcuni pannelli solari posti su una tettoia in legno che copriva il terrazzo degli inquilini dell’ultimo piano.

I vigili del fuoco hanno prontamente domato l’incendio evitando rischi agli abitanti dell’appartamento e alle abitazioni adiacenti appartamenti. Le cause dell’incendio sono al momento al vaglio dei vigili del fuoco.