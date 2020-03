Covid. 80enne trasferito da Lamezia muore nell’ospedale di Crotone

Ancora un’altra vittima in Calabria tra pazienti affetti dal Covid19 (QUI). L’ultimo decesso nella prima mattinata di quest’oggi è avvenuto a Crotone, nell’ospedale “San Giovanni di Dio” e come confermato dal direttore generale dell’Asp locale, Francesco Masciari, è un lametino 80enne che, già affetto da patologie pregresse, era stato trasferito nella scorsa settimana dal nosocomio della città della Piana in quello del capoluogo pitagorico.

L’uomo era ricoverato nel reparto di Malattie infettive del San Giovanni di Dio quando le sue condizioni sarebbero precipitate fino al decesso, avvenuto intorno alle otto di questa domenica mattina.

È questo dunque il terzo paziente positivo al Covid che muore nel crotonese dopo i primi che hanno colpito due 65enni del posto, il primo deceduto il 19 marzo (QUI) ed il secondo il 26 marzo (QUI) scorsi.