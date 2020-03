Covid. Gom conferma decesso 80enne reggino. Intanto sette pazienti sono guariti

È un 80enne reggino l’ultima persona deceduta dall’inizio dell’epidemia e risultato positivo al Covid-19. L’uomo - affetto da altre patologie concomitanti all’infezione da coronavirus - era dapprima ricoverato nel reparto di Neurologia del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” a causa di un ictus, e poi era stato trasferito nella Terapia Intensiva dove purtroppo e morto.

La notizia è stata confermata dalla Direzione Aziendale del Gom che ha anche fatto sapere che oggi sono state sottoposte allo screening per il Covid 152 nuove persone con sospetto di infezione e che di queste due sono risultate positive al test.

I pazienti ricoverati nell’ospedale reggino sono dunque ed attualmente 34: 23 si trovano in Malattie Infettive, 5 sono assistiti in Pneumologia e 6 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti in provincia, dunque, con la morte dell’80enne salgono ad 8, mentre quelli dimessi perché guariti sono sette.