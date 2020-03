Covid. Il Bollettino: superati i 550 casi in Calabria, in un giorno 61 positivi in più

Dopo l’impennata di ieri di casi positivi, 101 in un solo giorno (QUI), per circa la metà dovuti alla vicenda della casa di cura di Chiaravalle che ha portato anche alla chiusura della cittadina e di altri quattro comuni del catanzarese (QUI), il bollettino della Regione, ormai puntuale tutti i pomeriggi alla 17, conferma come in Calabria i contagi totali da Covid siano arrivati oggi a 555, 61 in più rispetto a venerdì.

Quanto alla ripartizione territoriale - ricordando sempre ai lettori che l’ente conteggia nel report i positivi non in base alla rispettiva provincia di provenienza ma in base all’ospedale in cui sono ricoverati - a Reggio Calabria i casi sono arrivati a 155, dunque 15 in più da ieri: di questi, 28 sono in reparto; 6 in rianimazione; 106 in isolamento domiciliare; ma anche 7 i guariti e 8 i deceduti

A Cosenza, i Covid sono ad oggi 151 (25 in più da ieri): 40 in reparto; 2 in rianimazione; 99 in isolamento domiciliare. 10, invece, deceduti.

Segue Catanzaro con 133 positivi (5 in più da ieri): 16 in reparto; 13 in rianimazione; 100 in isolamento domiciliare. Quattro i guariti e nel conteggio manca ancora il primo decesso nel capoluogo, avvenuto ieri (QUI) mentre sono sempre compresi anche i due pazienti trasferiti da Bergamo.

A Crotone, poi, i contagiati complessivi sono 88 (14 in più da ieri): 20 in reparto; 58 in isolamento domiciliare. Due i deceduti nella città pitagorica.

Infine, 36 i casi accertati a Vibo Valentia (10 in più rispetto a ieri): 3 in reparto; uno in rianimazione; 31 in isolamento domiciliare e anche qui conteggiato un deceduto.

La Regione informa ancora che i soggetti ad oggi in quarantena volontaria sono 8104, così distribuiti: 3429 a Reggio Calabria; 2181 a Cosenza; 973 a Catanzaro; 859 a Crotone e 662 a Vibo Valentia. Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito dell’ente sono 12.099.

(notizia in aggiornamento)